В Одесі шукають вибухівку на Морському вокзалі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також повідомляється про мінування ряду інших об'єктів у місті

Поліція перевіряє інформацію про загрозу вибуху на ряді об'єктів в Одесі та області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомлення про замінування будівель надійшло сьогодні, 4 липня, в поліцію в 10:15. Для перевірки зазначеного повідомлення на місця подій направлені слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та рятувальників.

Як повідомляє "Думская", співробітники національної поліції, вибухотехніки та рятувальники перевіряють інформацію про замінування Малиновського суду, де вже другий день зачитують вирок меру Одеси Геннадія Труханова, заодно невідомий "замінував" і Київський районний суд. Також невідомі погрожують підірвати Морський вокзал, на причалах якого пришвартовані кораблі, що беруть участь у міжнародних навчаннях

Нагадаємо, вчора Малиновський районний суд Одеси, де зачитували вирок меру Одеси Геннадія Труханова, "замінували".

2 липня в Одесі правоохоронці перевіряли інформацію про "замінування" аеропорту та ще чотирьох будинків в Приморському і Київському районах міста. Так, 12:03 в поліцію надійшов сигнал про загрозу вибуху чотирьох готелів, які знаходяться в Приморському районі міста.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ сьогодні змінила алгоритм реагування на повідомлення про замінування. Тепер перед рішенням про евакуацію будівель такі повідомлення будуть перевіряти на фейки.