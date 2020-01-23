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В Одессе горит камыш, огонь перекидывается на здания

Новости » Происшествия     23.01.2020 - 17:16
В Одессе горит камыш, огонь перекидывается на здания
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пожар распространился на 3 тыс. квадратных метров

В Одессе спасатели уже пять часов тушат возгорание камыша на открытой территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило в 12:26 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на Балтской дороге на открытой территории горит камыш.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит камыш тремя отдельными очагами на площади 3 тыс. м.кв.

Сложность тушения пожара заключается в неблагоприятных погодных условиях, в частности, сильном ветре. Также из-за быстрого распространения огня, произошло возгорание заброшенного здания, которое спасатели локализовали в 14:59 и ликвидировали в 15:07.

Фото: место пожара (facebook.com/DSNSODE)

В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пожар. От ГСЧС привлечено 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава.

РБК-Украина писало, что в Херсоне подожгли офис одной из политических партий.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске Луганской области произошел пожар на территории стеклозавода "Пролетарий" по улице Мичурина.

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