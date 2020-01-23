В Одесі горить очерет, вогонь перекидається на будівлі

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа поширилася на 3 тис. квадратних метрів

В Одесі рятувальники вже п'ять годин гасять загорання очерету на відкритій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Балтській дорозі на відкритій території горить очерет.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить очерет трьома окремими осередками на площі 3 тис. м.кв.

Складність гасіння пожежі полягає у несприятливих погодних умовах, зокрема, сильному вітрі. Також через швидке розповсюдження вогню, сталось загорання закинутої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07.

Фото: місце пожежі (facebook.com/DSNSODE)

Наразі вогнеборці продовжують гасити пожежу. Від ДСНС залучено 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.

РБК-Україна писало, що у Херсоні підпалили офіс однієї з політичних партій.

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