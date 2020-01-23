ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі горить очерет, вогонь перекидається на будівлі

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 17:16
В Одесі горить очерет, вогонь перекидається на будівлі
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа поширилася на 3 тис. квадратних метрів

В Одесі рятувальники вже п'ять годин гасять загорання очерету на відкритій території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:26 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на Балтській дорозі на відкритій території горить очерет.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить очерет трьома окремими осередками на площі 3 тис. м.кв.

Складність гасіння пожежі полягає у несприятливих погодних умовах, зокрема, сильному вітрі. Також через швидке розповсюдження вогню, сталось загорання закинутої будівлі, яке рятувальники локалізували о 14:59 та ліквідували о 15:07.

Фото: місце пожежі (facebook.com/DSNSODE)

Наразі вогнеборці продовжують гасити пожежу. Від ДСНС залучено 4 одиниці пожежної техніки та 16 чоловік особового складу.

РБК-Україна писало, що у Херсоні підпалили офіс однієї з політичних партій.

Раніше повідомлялося, що у Лисичанську Луганської області сталася пожежа на території склозаводу "Пролетарій" по вулиці Мічуріна.

В Одесі поліцейський збив жінку з дитиною У Запорізькій області загинула сім'я з двома дітьми
Новини України ДСНСОдесапожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся