В Одессе эвакуировали суд после звонка о минировании

В Одессе эвакуировали Малиновский суд после звонка о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, все работники и посетители суда были эвакуированы, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели.

"Сегодня, в 11:40 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что Малиновский районный суд, расположенный по адресу: ул. В. Стуса, 1а, заминировано", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно полиция проверяла сообщение о минировании суда в Одессе. В полицию поступила информация о заминировании здания Суворовского районного суда.

Как сообщало РБК-Украина, 18 сентября, перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. Движение на мосту было полностью перекрыто в обоих направлениях. Взорвать мост угрожал 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. Его задержали.

Кроме того, 20 сентября полиция Киева проверяла сообщение о минировании жилых домов, медицинских учреждений, детских садов, торговых центров и мостов. Подобные массовые сообщения о минировании поступали в полицию также 18 и 19 сентября.