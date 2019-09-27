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В Одесі евакуювали суд після дзвінка про мінування

Новини » Надзвичайні події    27.09.2019 - 13:13
В Одесі евакуювали суд після дзвінка про мінування
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

До поліції надійшла інформація про замінування Малиновського районного суду

В Одесі евакуювали Малиновський суду після дзвінка про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

За інформацією правоохоронців, всі працівники та відвідувачі суду були евакуйовані, а на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

"Сьогодні, о 11:40 на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що Малиновський районний суд, розташований за адресою: вул. В. Стуса, 1а, заміновано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно поліція перевіряла повідомлення про мінування суду в Одесі. До поліції надійшла інформація про замінування будівлі Суворовського районного суду.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках. Підірвати міст загрожував 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Його затримали.

Крім того, 20 вересня поліція Києва перевіряла повідомлення про замінування житлових будинків, медичних установ, дитячих садків, торгових центрів і мостів. Подібні масові повідомлення про мінування надходили в поліцію також 18 і 19 вересня.

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