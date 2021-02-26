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В Одессе будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois

Новина українською → Одесса, Пятница 26 февраля 2021 16:40
В Одессе будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois Фото: вертолет Bell UH-1 Iroquois (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

В Одессе по лицензии будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois ("Ирокез"). Первый вертолет будет собран летом, к 30-летию Дня независимости Украины.

Об этом заявил директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев во время визита в Одессу, сообщает "Думская".

Производить аппараты будут на Одесском авиационном заводе. Сейчас организация производства на финальной стадии.

"Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", — отметил Гусев.

Первый экземпляр "Ирокеза" совершил испытательный полет в октябре 1956 года. Полноценно американцы использовали их на войне во Вьетнаме, где с их помощью доставляли спецподразделения, решали различные транспортные задачи. Также вертолеты участвовали в нанесении ударов по партизанам.

На прошлой неделе сообщалось, что Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26. Сейчас проходят командирские тренировки.

Также известно, что в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.

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