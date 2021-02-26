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В Одесі збиратимуть американські військові вертольоти Bell UH-1 Iroquois

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 26 лютого 2021 16:40
В Одесі збиратимуть американські військові вертольоти Bell UH-1 Iroquois Фото: вертоліт Bell UH-1 Iroquois (wikipedia.org)
Автор: Роман Тверденко

В Одесі за ліцензії збиратимуть американські військові вертольоти Bell UH-1 Iroquois ("Ірокез"). Перший вертоліт буде зібраний влітку, до 30-річчя Дня незалежності України.

Про це заявив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв під час візиту в Одесу, повідомляє "Думська".

Виробляти апарати будуть на Одеському авіаційному заводі. Зараз організація виробництва на фінальній стадії.

"Організація виробництва вертольотів зараз знаходиться на завершальній стадії. Проект фінансується за рахунок інвестиційних коштів", — зазначив Гусєв.

Перший примірник "Ірокеза" здійснив випробувальний політ в жовтні 1956 року. Повноцінно американці використовували їх на війні у В'єтнамі, де з їх допомогою доставляли спецпідрозділу, вирішували різні транспортні задачі. Також вертольоти брали участь у нанесенні ударів по партизанам.

Минулого тижня повідомлялося, що Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відновив тренувальні польоти на літаках Ан-26. Зараз проходять командирські тренування.

Також відомо, що в США у штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

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