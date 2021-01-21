ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Нью-Йорке разбился военный вертолет

Нью-Йорк, Четверг 21 января 2021 07:07
В Нью-Йорке разбился военный вертолет
Фото: авиакатастрофа в Нью-Йорке (twitter.com/AdamChodak)
Автор: Артур Родивилов

В США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб"). Погибли трое военнослужащих.

Об этом сообщил шериф округа Монро, где произошла авария, Тодд Бакстер, передает WIVB-TV.

Вертолет рухнул на фермерском поле вблизи города Мендон и загорелся.

"Мы ждем от Национальной гвардии подтверждения личности тех, кто был на борту, и опознания наших великих солдат", - уточнил он.

Вертолет использовался для медицинской эвакуации, национальная гвардия штата заявила, что экипаж выполнял тренировочный полет. По информации гвардии, на борту было всего три человека.

Напомним, в начале декабря в Киевской области произошло падение самолета. В результате происшествия пострадали два человека: пилот и инструктор получили травмы и были доставлены в больницу.

Как писало РБК-Украина, в Альпах во французском департаменте Савойя разбился вертолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире авиакатастрофавертолет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь