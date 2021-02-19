ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Харьковом возобновили полеты Ан-26 после авиакатастрофы в сентябре

Новина українською → Харьковская область, Пятница 19 февраля 2021 12:18
Под Харьковом возобновили полеты Ан-26 после авиакатастрофы в сентябре Фото: Ан-26 снова подняли в небо (скриншот)
Автор: РБК-Украина

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26. Сейчас проходят командирские тренировки.

Об этом сообщает пресс-служба университета на своей странице в Facebook.

"После длительной остановки полетов, самолет Ан-26Ш снова в небе! Основной задачей командирских тренировочных полетов, что сейчас продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задреселированным двигателем", - говорится в сообщении.

Заместитель командира воинской части по летной подготовке Роман Куценко рассказал, что тренировки осуществляются для поддержания на высоком уровне и совершенствования навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.

Он добавил, что, кроме Ан-26, сегодня также полеты осуществляются на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2.

По его словам, на Ан-26 в ходе тренировок отрабатывается сценарий отказа двигателя.

Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.

В конце октября в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Авария, по выводам правительственной комиссии, произошла не только из-за технической неисправности, но и из-за человеческой ошибки.

Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Он стал фигурантом дела АН-26.

Кроме того, в начале декабря генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что следствие по делу АН-26 находится на завершающем этапе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество АН-26
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ