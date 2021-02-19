Под Харьковом возобновили полеты Ан-26 после авиакатастрофы в сентябре
Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба возобновил тренировочные полеты на самолетах Ан-26. Сейчас проходят командирские тренировки.
Об этом сообщает пресс-служба университета на своей странице в Facebook.
"После длительной остановки полетов, самолет Ан-26Ш снова в небе! Основной задачей командирских тренировочных полетов, что сейчас продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задреселированным двигателем", - говорится в сообщении.
Заместитель командира воинской части по летной подготовке Роман Куценко рассказал, что тренировки осуществляются для поддержания на высоком уровне и совершенствования навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.
Он добавил, что, кроме Ан-26, сегодня также полеты осуществляются на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2.
По его словам, на Ан-26 в ходе тренировок отрабатывается сценарий отказа двигателя.
Напомним, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. Жертвами катастрофы стали офицеры и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Выжил только один курсант.
В конце октября в правительстве назвали основные причины катастрофы АН-26 в Чугуеве. Авария, по выводам правительственной комиссии, произошла не только из-за технической неисправности, но и из-за человеческой ошибки.
Сегодня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командующему Воздушных сил Сергею Дроздову. Он стал фигурантом дела АН-26.
Кроме того, в начале декабря генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что следствие по делу АН-26 находится на завершающем этапе.