Под Харьковом возобновили полеты Ан-26 после авиакатастрофы в сентябре

Об этом сообщает пресс-служба университета на своей странице в Facebook .

"После длительной остановки полетов, самолет Ан-26Ш снова в небе! Основной задачей командирских тренировочных полетов, что сейчас продолжаются, является подготовка летного состава к выполнению полетов с одним выключенным и задреселированным двигателем", - говорится в сообщении.

Заместитель командира воинской части по летной подготовке Роман Куценко рассказал, что тренировки осуществляются для поддержания на высоком уровне и совершенствования навыков руководящего состава в организации, проведении и обеспечении полетов.

Он добавил, что, кроме Ан-26, сегодня также полеты осуществляются на самолетах Л-39 и вертолетах Ми-2.

По его словам, на Ан-26 в ходе тренировок отрабатывается сценарий отказа двигателя.