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В Одессе бойцы теробороны во время оборудования окопов нашли древние амфоры

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Одесса, Четверг 12 мая 2022 03:16
В Одессе бойцы теробороны во время оборудования окопов нашли древние амфоры Фото: в Одессе бойцы теробороны обнаружили древние амфоры (26-я отдельная бригады теробороны Одессы)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе бойцы территориальной обороны во время подготовки окопов обнаружили античные амфоры, датируемые примерно 4-5 веком до н.э.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 26-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

По решению командира бригады древние артефакты передали сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины, которые пообещали добавить их в коллекцию музея.

В Одессе бойцы территориальной обороны нашли древние амфоры (фото: 26-я отдельная бригады теробороны Одессы)

Напомним, в Одесской области сбили российскую ракету, которая была выпущена с самолета.

Мы также писали о том, что в Киеве открылась выставка о войне с Россией. Экспонаты можно увидеть в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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