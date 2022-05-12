В Одесі бійці тероборони під час обладнання окопів знайшли стародавні амфори
В Одесі бійці територіальної оборони під час підготовки окопів виявили античні амфори, що датуються приблизно 4-5 століттям до н. е.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 26-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса.
За рішенням командира бригади стародавні артефакти передали співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до колекції музею.
В Одесі бійці територіальної оборони знайшли стародавні амфори (фото: 26-а окрема бригади тероборони Одеси)
Нагадаємо, в Одеській області збили російську ракету, яка була випущена з літака.
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