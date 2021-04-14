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В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали

Новина українською → Одесса, Среда 14 апреля 2021 01:59
В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали Фото: ДТП в Одессе (dumskaya.net)
Автор: Артур Родивилов

Один человек погиб, еще четыре пострадали в результате ДТП в Одессе. Авария произошла на Люстдорфской дороге в ночь на среду.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что внутри машины было пятеро человек.

В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали

"Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести", - говорится в сообщении.

В Одессе автомобиль вылетел с дороги во двор: один человек погиб, четыре пострадали

По информации издания, автомобиль Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья.

Отмечается, что от машины осталась груда металлолома. На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, 29 марта в Святошинском районе Киева произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.

Ранее во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

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