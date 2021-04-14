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В Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір: одна людина загинула, четверо постраждали

Новость на русском → Одеса, Середа 14 квітня 2021 01:59
В Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір: одна людина загинула, четверо постраждали Фото: ДТП в Одесі (dumskaya.net)
Автор: Артур Родивилов

Одна людина загинула, ще четверо постраждали унаслідок ДТП в Одесі. Аварія сталася на Люстдорфській дорозі в ніч проти середи.

Про це повідомляє "Думська".

Наголошується, що всередині машини було п'ятеро людей.

В Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір: одна людина загинула, четверо постраждали

"Уламки легковика лежать колесами вгору. Одна людина загинула на місці, четверо інших госпіталізовані з травмами різної тяжкості", - йдеться в повідомленні.

В Одесі автомобіль вилетів з дороги у двір: одна людина загинула, четверо постраждали

За інформацією видання, автомобіль Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини на Люстдорфській дорозі, кілька разів перевернувся та полетів всередину двору будинку №88б, де врізався в дерева.

Наголошується, що від машини залишилася купа брухту. На місці працюють слідчі. Подробиці ДТП з'ясовуються.

Нагадаємо, 29 березня у Святошинському районі Києва трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та легковика. У результаті аварії загинули двоє людей та ще двоє постраждали.

Раніше у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

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