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В Одессе автомобиль на скорости влетел в опору рекламного щита: погибли два человека

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Одесса, Воскресенье 30 января 2022 16:54
В Одессе автомобиль на скорости влетел в опору рекламного щита: погибли два человека Фото: в Одессе машина влетела в опору рекламного щита (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В ночь на 30 января в Одессе автомобиль на высокой скорости врезался в опору рекламного щита. В результате аварии на месте погибли два человека, а еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Трагедия произошла на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской. Там машина марки Nissan Maxima выехала с дороги. Отмечают, что водитель не справился с управлением.

Фото: в ДТП в Одессе погибли два человека (od.npu.gov.ua)

Вследствие ДТП погибли два человека - 30-летний водитель и 29-летний пассажир. Еще один 31-летний пассажир пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Сейчас идут следственные действия. Правоохранители устанавливают детали трагедии.

Напомним, в воскресенье, 30 января, в Черкасской области автомобиль врезался в дерево. Вследсвие аварии погибли трое парней и девушка.

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