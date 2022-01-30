В Одесі автомобіль на швидкості влетів в опору рекламного щита: загинуло двоє людей
У ніч на 30 січня в Одесі автомобіль на високій швидкості врізався в опору рекламного щита. Внаслідок аварії на місці загинули двоє людей, а ще одна постраждала.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Одеської області.
Трагедія сталася на вулиці Семена Палія перед перехрестям з вулицею Марсельською. Там машина марки Nissan Maxima виїхала з дороги. Зазначають, що водій не впорався з керуванням.
Внаслідок ДТП загинули двоє людей - 30-річний водій та 29-річний пасажир. Ще один 31-річний пасажир постраждав. Його у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.
Наразі йдуть слідчі дії. Правоохоронці встановлюють деталі трагедії.
Нагадаємо, у неділю, 30 січня, на Черкащині авто врізалося в дерево. Внаслідок аварії загинули троє хлопців та дівчина.