В Одесі автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП: є постраждалі

Фото: пошкоджений поліцейський Prius (dumskaya.net)

Постраждали двоє патрульних і водій іншого автомобіля

В Одесі сьогодні вранці зіткнулися автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус "Рено". Постраждали як мінімум три людини.

Про це повідомляє "Думська".

Автопригода сталася на перехресті вулиці Гагаріна та проспекту Шевченка. Постраждалі - двоє патрульних, хлопець і дівчина, а також водій мікроавтобуса. Їх госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

Фото: ДТП з поліцейськими в Одесі (dumskaya.net)

Як видно на фото, у поліцейського автомобіля зім'ята ліва частина кузова, а у мікроавтобуса постраждали передній корпус і бампер.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Офіційного коментаря в поліції ще не давали.

Нагадаємо, у середині липня в Одеській області сталися дві смертельні ДТП. Жертвами двох аварій в цілому стали 8 людей, також є постраждалі.

Після низки смертельних дорожньо-транспортних пригод в області ввели цілодобовий патруль.