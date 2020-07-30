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В Одесі автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП: є постраждалі

Одеса, Четвер 30 липня 2020 10:02
В Одесі автомобіль патрульної поліції потрапив у ДТП: є постраждалі
Фото: пошкоджений поліцейський Prius (dumskaya.net)
Автор: Роман Калиниченко

Постраждали двоє патрульних і водій іншого автомобіля

В Одесі сьогодні вранці зіткнулися автомобіль патрульної поліції та мікроавтобус "Рено". Постраждали як мінімум три людини.

Про це повідомляє "Думська".

Автопригода сталася на перехресті вулиці Гагаріна та проспекту Шевченка. Постраждалі - двоє патрульних, хлопець і дівчина, а також водій мікроавтобуса. Їх госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

Фото: ДТП з поліцейськими в Одесі (dumskaya.net)

Як видно на фото, у поліцейського автомобіля зім'ята ліва частина кузова, а у мікроавтобуса постраждали передній корпус і бампер.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Офіційного коментаря в поліції ще не давали.

Одесса.... @dtp.odessa в инсте

Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, у середині липня в Одеській області сталися дві смертельні ДТП. Жертвами двох аварій в цілому стали 8 людей, також є постраждалі.

Після низки смертельних дорожньо-транспортних пригод в області ввели цілодобовий патруль.

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