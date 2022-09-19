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В Одесі автокран врізався у маршрутку: є постраждалі (відео)

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Одеса, Понеділок 19 вересня 2022 11:59
В Одесі автокран врізався у маршрутку: є постраждалі (відео) Фото: в Одесі автокран врізався у маршрутку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

За словами водія маршрутки, внаслідок пригоди постраждали шестеро людей, зокрема дитина.

Попередньо, ДТП сталося з вини нетверезого водія автокрана. Він зіткнувся не лише з маршруткою, а й із двома автомобілями.

Кадри з місця ДТП оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, увечері 15 вересня у місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП за участю військового автомобіля та Volkswagen, жертвами якого стали чотири особи.

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