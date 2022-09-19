В Одесі автокран врізався у маршрутку: є постраждалі (відео)
Фото: в Одесі автокран врізався у маршрутку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Вранці 19 вересня в Одесі на вулиці Добровольського сталася ДТП. Водій автокрана влетів у маршрутку із пасажирами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".
За словами водія маршрутки, внаслідок пригоди постраждали шестеро людей, зокрема дитина.
Попередньо, ДТП сталося з вини нетверезого водія автокрана. Він зіткнувся не лише з маршруткою, а й із двома автомобілями.
Кадри з місця ДТП оприлюднюють місцеві Telegram-канали.
Нагадаємо, увечері 15 вересня у місті Броди Львівської області на автотрасі Київ - Чоп сталася ДТП за участю військового автомобіля та Volkswagen, жертвами якого стали чотири особи.
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