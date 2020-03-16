Одесса может остаться без "скорых" во время карантина из-за халатности чиновников

Компания, выигравшая тендер на поставку 85 автомобилей скорой медицинской помощи для Одесской ОГА, не может выполнить свои обязательства, поскольку чиновники не размещают согласованные и подписанные документы, касающиеся контракта, на платформе Prozorro, как это предусмотрено законодательством. Об этом сообщают "Украинские новости".

Как сообщает издание, речь идет о дополнительном соглашении, которое подписал еще 17 января и.о. генерального директора Владислав Терлецкий. Согласно документу, ООО "ВиДи Юникомерс" должно поставить КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины" "скорые" с улучшенным оборудование.

Однако по состоянию на сегодня этот документ до сих пор не обнародован, что блокирует дальнейшую работу компании.

"Фактически автомобили уже переоборудованы, и "ВиДи Юникомерс" ожидает возможность лишь доукомплектовать их медицинским оборудованием, после чего будет готово передать их заказчику ", - подчеркнули в компании.

Ранее компания предложила поставить автомобили скорой помощи с улучшенными характеристиками. В частности, вместо ряда элементов китайского производства будут установлены аналоги корейских, турецких и европейских производителей. В отдельных случаях речь идет о значительном улучшении уровня оборудования, обеспечивающего комфортные условия работы медперсонала и больший комфорт при транспортировке пациентов. Сам перечень оборудования и цена договора остаются неизменными.

ООО "ВиДи Юникомерс" входит в группу VIDI, конечными бенефициарными собственниками которой являются братья Виталий и Олег Джуринский. На сегодня группа VIDI занимает долю в 5,6% автомобильного рынка Украины. На предприятиях группы, которые неоднократно отмечались как добросовестные налогоплательщики, работают около 1000 человек.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал Кабинет министров ужесточить карантин по всей Украине в связи с пандемией коронавируса.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, подтверждена одна смерть.