Одеса може залишитися без "швидких" під час карантину через недбалість чиновників

Компанія, яка виграла тендер на поставку 85 автомобілів швидкої медичної допомоги для Одеської ОДА, не може виконати свої зобов'язання, оскільки чиновники не розміщують узгоджені та підписані документи, що стосуються контракту, на платформі Prozorro, як це передбачено законодавством. Про це повідомляють "Українські новини".

Як повідомляє видання, мова йде про додаткову угоду, яку підписав ще 17 січня в.о. генерального директора Владислав Терлецький. Згідно з документом, ТОВ "Віді Юнікомерс" має поставити КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини" "швидкі" з поліпшеним обладнанням.

Однак станом на сьогодні цей документ досі не оприлюднено, що блокує подальшу роботу компанії.

"Фактично вже переобладнані автомобілі, і "Віді Юнікомерс" очікує можливість лише доукомплектувати їх медичним обладнанням, після чого буде готове передати їх замовнику ", - підкреслили в компанії.

Раніше компанія запропонувала поставити автомобілі швидкої допомоги з поліпшеними характеристиками. Зокрема, замість ряду елементів китайського виробництва будуть встановлені аналоги корейських, турецьких та європейських виробників. В окремих випадках мова йде про значне поліпшення рівня обладнання, що забезпечує комфортні умови роботи медперсоналу і більший комфорт при транспортуванні пацієнтів. Сам перелік обладнання та ціна договору залишаються незмінними.

ТОВ "Віді Юнікомерс" входить в групу VIDI, кінцевими бенефіціарними власниками якої є брати Віталій і Олег Джуринський. На сьогодні група VIDI займає частку 5,6% автомобільного ринку України. На підприємствах групи, які неодноразово відзначалися як сумлінні платники податків, працюють близько 1000 осіб.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів посилити карантин по всій Україні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на сьогодні в Україні зафіксовано 5 випадків зараження коронавірусом, підтверджена одна смерть.