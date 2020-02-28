ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР начало расследование по факту взятия в заложники судей подозреваемым в Одессе

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 22:33
ГБР начало расследование по факту взятия в заложники судей подозреваемым в Одессе
Фото: Приморский райсуд Одессы (odessa-life.od.ua)

ГБР проверят причастность полиции к инциденту

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту взятия в заложники судей Приморского районного суда Одессы подозреваемым во время заседания. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Сообщается, что мужчина во время судебного заседания достал предмет похожий на боевую гранату Ф-1 и начал угрожать присутствующим. Полиция ввела специальную операцию "Заложник" и "Гром" в рамках которой мужчина был задержан.

Предварительно обвиняемый угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1.

На данный момент ГБР проверяет причастность сотрудников полиции относительно того, как обвиняемый смог пронести в помещение суда муляж гранаты, которым тот угрожал судьям.

"Проводятся первоочередные следственные действия относительно причастности сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в ГБР.

Напомним, утром 28 февраля в Приморском райсуде Одессы во время заседания обвиняемый в умышленном убийстве достал гранату и угрожал подорвать себя и всех присутствующих. В экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители и работники.

По данным местных СМИ, обвиняемого зовут Вячеслав Гарькавый, его судят за убийство гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Прибывшие на место правоохранители обезвредили его.

Суд рассмотрит иск о полномочиях президента назначать врио главы ГБР В Одессе блокировали канал незаконной миграции из Ближнего Востока
Новости Украины ОдессаОдессазаложникиГБРСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь