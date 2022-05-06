UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Одесса и область уйдут на затяжной комендантский час

Фото: Одесса и область уйдут на длительный комендантский час (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одессе и области вводится затяжной комендантский час. Он начнется с 22:00 воскресенья, 8 мая, и продлится до 05:00 утра понедельника, 10 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Соответствующее распоряжение выдал сегодня начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Отмечается, что на этот период запрещается нахождение людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Совет национальной безопасности и обороны призвал украинцев накануне и во время 8-9 мая внимательнее относиться к сигналам воздушной тревоги.

Напомним, власти Украины ожидают, что в преддверии и на 9 мая Россия может усилить обстрелы и провокации. В связи с этим в стране усилили меры безопасности.

Отметим, в ряде регионов изменили время комендантского часа, в частности в Полтавской и Ровненской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКомендантский часВойна в Украине