Одесса, Луцк и Николаев: какие еще города завершают отопительный сезон

Одесса

Как пишут одесские СМИ, отопительный сезон в этом городе может завершиться уже 5 апреля. Изначально планировалось отключить тепло 31 марта, но на первые числа апреля ожидается небольшое похолодание.

Измаил

А город южнее Одессы уже отключил от тепла население и бюджетные учреждения. При этом там отмечают, что апрельское похолодание вряд ли опустит среднесуточную температуру ниже 8-10 градусов.

Николаев

Николаев пока не называет точную дату завершения отопительного сезона, но директор "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов заявил, что городская власть запланировала его на первую декаду апреля.

Харьков

Тем временем Харьков решил подавать тепло по часам. С сегодняшнего дня отопление в жилых домах будут отключать на 4-8 часов в сутки. При этом пока город рассматривает как дату завершения отопительного сезона 15 апреля.

Мариуполь

Как заявили в "Мариупольтеплосети", конец отопительного сезона определят в первой декаде апреля - между 5 и 10 числом.

Горишние Плавни

Этот город в Полтавской области почти завершил отопительный сезон. Здесь подачу тепла прекратят утром 1 апреля.

Павлоград

С 1 апреля завершается отопительный сезон в Павлограде. При этом больницы и учебные заведения сами будут решать, когда прекращать подачу тепла, поскольку у них свои котельные.

Луцк

Областной центр Волынской области планирует начать отключение тепла 7-8 апреля. Там тоже ориентируются на то, чтобы в течение трех суток средняя суточная температура превышала 8 градусов.

Ровно

Как заявила пресс-секретарь мэра Ровно Инесса Пославская, решение о прекращении отопительного сезона еще не принимали. Но ориентируются на 15-16 апреля.

Ивано-Франковск

Заместитель мэра Руслан Гайда допускает, что тепло отключат на следующей неделе, если температурный режим будет отвечать нормам.