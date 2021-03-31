Одесса, Луцк и Николаев: какие еще города завершают отопительный сезон

По состоянию на 31 марта в ряде городов Украины завершается отопительный сезон. Несколько городов поменьше уже отключили тепло, в ближайшие дни начнут и областные центры.
РБК-Украина собрало актуальную информацию на основании публикаций региональных СМИ.
Как пишут одесские СМИ, отопительный сезон в этом городе может завершиться уже 5 апреля. Изначально планировалось отключить тепло 31 марта, но на первые числа апреля ожидается небольшое похолодание.
А город южнее Одессы уже отключил от тепла население и бюджетные учреждения. При этом там отмечают, что апрельское похолодание вряд ли опустит среднесуточную температуру ниже 8-10 градусов.
Николаев пока не называет точную дату завершения отопительного сезона, но директор "Николаевоблтеплоэнерго" Николай Логвинов заявил, что городская власть запланировала его на первую декаду апреля.
Тем временем Харьков решил подавать тепло по часам. С сегодняшнего дня отопление в жилых домах будут отключать на 4-8 часов в сутки. При этом пока город рассматривает как дату завершения отопительного сезона 15 апреля.
Как заявили в "Мариупольтеплосети", конец отопительного сезона определят в первой декаде апреля - между 5 и 10 числом.
Этот город в Полтавской области почти завершил отопительный сезон. Здесь подачу тепла прекратят утром 1 апреля.
С 1 апреля завершается отопительный сезон в Павлограде. При этом больницы и учебные заведения сами будут решать, когда прекращать подачу тепла, поскольку у них свои котельные.
Областной центр Волынской области планирует начать отключение тепла 7-8 апреля. Там тоже ориентируются на то, чтобы в течение трех суток средняя суточная температура превышала 8 градусов.
Как заявила пресс-секретарь мэра Ровно Инесса Пославская, решение о прекращении отопительного сезона еще не принимали. Но ориентируются на 15-16 апреля.
Заместитель мэра Руслан Гайда допускает, что тепло отключат на следующей неделе, если температурный режим будет отвечать нормам.
Напомним, ранее стало известно, что отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля.
До этого "Нафтогаз" предупреждал об угрозах перебоев с теплом в 15 регионах.