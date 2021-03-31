Одеса, Луцьк та Миколаїв: які ще міста завершують опалювальний сезон

Одеса

Як пишуть одеські ЗМІ, опалювальний сезон в цьому місті може завершитися вже 5 квітня. Спочатку планувалося відключити тепло 31 березня, але на перші числа квітня очікується невелике похолодання.

Ізмаїл

А місто на південь від Одеси вже відключило від тепла населення та бюджетні установи. При цьому там відзначають, що квітневе похолодання навряд чи опустить середньодобову температуру нижче 8-10 градусів.

Миколаїв

Миколаїв поки не називає точну дату завершення опалювального сезону, але директор "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов заявив, що міська влада запланувала його на першу декаду квітня.

Харків

Тим часом Харків вирішив подавати тепло по годинах. З сьогоднішнього дня опалення в житлових будинках будуть відключати на 4-8 годин на добу. При цьому поки місто розглядає як дату завершення опалювального сезону 15 квітня.

Маріуполь

Як заявили в "Маріупольтепломережі", кінець опалювального сезону визначать у першій декаді квітня - між 5 і 10 числом.

Горішні Плавні

Це місто в Полтавській області майже завершило опалювальний сезон. Тут подачу тепла припинять вранці 1 квітня.

Павлоград

З 1 квітня завершується опалювальний сезон у Павлограді. При цьому лікарні та навчальні заклади самі вирішуватимуть, коли припиняти подачу тепла, оскільки у них свої котельні.

Луцьк

Обласний центр Волинської області планує розпочати відключення тепла 7-8 квітня. Там теж орієнтуються на те, щоб протягом трьох діб середня добова температура перевищувала 8 градусів.

Рівне

Як заявила прес-секретар мера Рівного Інеса Пославська, рішення про припинення опалювального сезону ще не приймали. Але орієнтуються на 15-16 квітня.

Івано-Франківськ

Заступник мера Руслан Гайда допускає, що тепло відключать на наступному тижні, якщо температурний режим буде відповідати нормам.