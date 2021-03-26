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"Нафтогаз" заявил о возможных перебоях с отоплением. Под угрозой 15 регионов

Новина українською → Киев, Пятница 26 марта 2021 11:54
"Нафтогаз" заявил о возможных перебоях с отоплением. Под угрозой 15 регионов Фото: "Нафтогаз" предупредил о проблемах с отоплением (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня в некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения. Под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании "Нафтогаз Украины".

Сообщается, что из-за долгов производителей тепловой энергии отдельные населенные пункты в 15 регионах могут столкнуться с перебоями отопления. По состоянию на 25 марта, 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа в апреле эти компании должны заплатить более 820 млн гривен.

Также "Нафтогаз" опубликовал перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго. Полный перечень доступен по ссылке.

Согласно списку, под угрозой отопительный сезон в таких крупных городах как Днепр, Кривой Рог, Одесса, Краматорск, Мариуполь, частично Киев, Николаев, Харьков и другие.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров до конца отопительного сезона ограничил цены на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубометр.

При этом стало известно, что "Нафтогаз" оставит тариф на таком уровне как минимум на апрель.

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Новости Украины Общество отопление отопительный сезон Нафтогаз Украины
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