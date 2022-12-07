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В Одеському районі завтра світло буде весь день для роботи опалення, - голова ОВА

Фото: в Одеському районі завтра cвітло буде весь день для роботи опалення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 8 грудня, в Одесі та сусідніх населених пунктах електропостачання повернуть на весь день. Це потрібно для роботи опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"У ДТЕК та "Укренерго" з'явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб уже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеси та Одеського району для того, щоб прогріти місто протягом доби без відключень", - заявив він.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, російські окупанти вдарили по інфраструктурних об'єктах Одеської області, через що у мешканців обласного центру зникло світло.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що окупанти випустили сім ракет по одній з підстанцій в Одеській області.

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Одесавимкнення світла