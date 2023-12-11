В Одеському районі пролунали вибухи під час повітряної тривоги
В Одеському районі сьогодні, 11 грудня, увечері місцеві жителі почули вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не підтверджують вибухи та не називають їх причини.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, увечері Повітряні сили Збройних сил України попереджали українців про те, що російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе "Шахед".
Безпілотники ворога фіксували у південних областях, у тому числі у Миколаївській, Херсонській.
Також близько 22:40 стало відомо про те, що БПЛА росіян наближаються до Одеси з північно-західного напрямку.
При цьому кілька груп дронів летіли з Чорного моря у напрямку Затоки.
Варто зауважити, що росіяни вже атакували Україну "Шахедами" цієї ночі. 18 з 18 дронів були збиті силами протиповітряної оборони.
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