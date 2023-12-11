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В Одесском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Одесса, Понедельник 11 декабря 2023 21:20
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В Одесском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Одесском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Одесском районе сегодня, 11 декабря, вечером местные жители услышали взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтверждают взрывы и не называют их причины.

В Одесском районе прозвучали взрывы во время воздушной тревогиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 11 декабря, вечером Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали украинцев о том, что российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе "Шахед".

Беспилотники врага фиксировали в южных областях, в том числе в Николаевской, Херсонской.

Также около 22:40 стало известно о том, что БПЛА россиян приближаются к Одессе с северо-западного направления.

При этом несколько групп дронов летели с Черного моря в направлении Затоки.

Стоит заметить, что россияне уже атаковали Украину "Шахедами" этой ночью. 18 из 18 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

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