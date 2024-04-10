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В Одесском районе из-за атаки РФ погибли четыре человека, в том числе один ребенок

Среда 10 апреля 2024 19:43
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В Одесском районе из-за атаки РФ погибли четыре человека, в том числе один ребенок Иллюстративное фото: в Одесском районе из-за атаки РФ погибли четыре человека (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем, 10 апреля, нанесла ракетный удар по Одесской области. В результате погибли три человека и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

"В результате вечерней ракетной атаки россиян по Одесскому району погибли четыре человека, в том числе один ребенок - 10-летняя девочка, еще семь человек получили ранения, один человек в тяжелом состоянии, ему ампутированы нижние конечности. Врачи делают все возможное", - написал Кипер.

По его данным, Россия в период между 18.00 и 18.30 атаковала Одесскую область баллистическими ракетами, предварительно - "Искандер-М".

В результате этого в Одесском районе повреждена транспортная инфраструктура и грузовики, которые были рядом. На месте работают все соответствующие службы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе раздавались взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

РФ обстреливает населенные пункты Украины

Около 9:00 10 апреля в Одессе раздались взрывы. При этом тревога в регионе не была объявлена. Позже стало известно о новой серии взрывов, которых произошло не менее трех. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атакует Одесскую область, применяя разные виды ракет. Идет боевая работа.

Кроме того, ранним утром в Одесской области во время обстрела РФ был поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два – работники транспортного предприятия.

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