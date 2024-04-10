В Одесі 10 квітня пролунав вибух. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Постраждала одна людина.

Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.