В Одесі пролунав вибух
Фото: в Одесі пролунав вибух 10 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі 10 квітня пролунав вибух. Тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Обстріл Одеси
Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Постраждала одна людина.
Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.
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