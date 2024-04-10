ua en ru
Ср, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі пролунав вибух

Одеса, Середа 10 квітня 2024 09:05
UA EN RU
В Одесі пролунав вибух Фото: в Одесі пролунав вибух 10 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі 10 квітня пролунав вибух. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"В Одесі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

Російські війська 10 квітня знову завдали комбінованого удару по Україні, використавши як дрони типу "шахед", так і ракети. В Одеській області пошкоджено енергетичний об'єкт. Постраждала одна людина.

Як уточнили в ОВА, росіяни атакували Одеську область балістикою. Перед цим ворог запустив дрони, які й атакували енергоінфраструктуру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті цілі
Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті цілі
DAILY
Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мінус "одна ЗАЕС" за два тижні. Що чекає на українців через обстріл енергосистеми