В одеського провайдера вилучили обладнання: надавав доступ до телеканалів та інтернет-ресурсів РФ

В Одесі викрито провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих "ЛНР/ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Як інформує слідство, попри заборону Ради з національної безпеки та оборони, підприємство не блокувало контент держави-агресора, а навпаки - налаштувало обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3000 гривень, щомісячна абонплата становила 250 гривень.

В офісі підприємства та за місцями розміщення обладання правоохоронні органи провели слідчі дії, внаслідок чого було вилучено телекомунікаційні прилади, зафіксовано трафік. Також під час обшуку виявлено пристрій, який міг забезпечувати бездротовий обмін даними з "Придністровською республікою".

Компанія з 2016 року і дотепер пропонувала на публічних закупівлях свої послуги для державних установ та військових частин Одеської області.

"Досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційної діяльності здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту кіберполіції Нацполіції України та СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.