У одесского провайдера изъяли оборудование: предоставлял доступ к телеканалам и интернет-ресурсам РФ
В Одессе разоблачен провайдер, предоставлявший беспрепятственный доступ к трансляции пропагандистских телеканалов и интернет-ресурсов РФ и так называемых "ЛНР/ДНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Как информирует следствие, несмотря на запрет Совета по национальной безопасности и обороне, предприятие не блокировало контент государства-агрессора, а наоборот - настроило оборудование таким образом, чтобы пользователи могли беспрепятственно получать доступ к телевидению, интернет-ресурсам РФ и временно оккупированных территорий Украины. Услуга по подключению стоила 3000 гривен, ежемесячная абонплата составляла 250 гривен.
В офисе предприятия и в местах размещения оборудования правоохранительные органы провели следственные действия, в результате чего были изъяты телекоммуникационные устройства, зафиксирован трафик. Также во время обыска обнаружено устройство, которое могло обеспечивать беспроводной обмен данными с "Приднестровской республикой".
Компания с 2016 года и до сих пор предлагала на публичных закупках свои услуги для государственных учреждений и воинских частей Одесской области.
"Досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности осуществляется следователями ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Департамента киберполиции Нацполиции Украины и СБУ (ст. 27, ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Недавно РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал полностью запретить пропагандистские каналы РФ из-за разжигания геноцида.
Кроме того, украинские правоохранители задержали блогера, работавшего на Russia Today. Он приехал в Украину, чтобы распространять фейки о войне.
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