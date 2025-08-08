"Одеський трикутник": у формату України, Румунії та Молдови з'явилася назва

Сибіга нагадав, що між Україною, Румунією та Молдовою вже відбулося кілька зустрічей на рівні лідерів та міністрів закордонних справ. В зустрічі 8 серпня у Чернівцях дистанційно взяли участь також міністри закордонних справ Польщі (Радослав Сікорський) та Литви (Кястутіс Будріс).

Під час зустрічі сторони серед обговорення інших питань обговорили збільшення інституціоналізації формату "Україна-Молдова-Румунія". Формат отримав назву "Одеський трикутник" - на честь міста, де його було створено у 2022 році.

"Зокрема, домовились призначити регіональних координаторів, які мають визначити регулярність зустрічей, розробити їхній порядок денний та чіткі спільні задачі й проєкти", - сказано у заяві.