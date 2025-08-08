UA

Дональд Трамп Війна в Україні

"Одеський трикутник": у формату України, Румунії та Молдови з'явилася назва

Фото: голови МЗС Молдови, України та Румунії - Міхай Попшой, Андрій Сибіга, Оана Цою (МЗС України)
Автор: Антон Корж

Україна, Румунія та Молдова обрали офіційну назву для формату своєї спільної роботи. Його назвали "Одеським трикутником".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Сибіга нагадав, що між Україною, Румунією та Молдовою вже відбулося кілька зустрічей на рівні лідерів та міністрів закордонних справ. В зустрічі 8 серпня у Чернівцях дистанційно взяли участь також міністри закордонних справ Польщі (Радослав Сікорський) та Литви (Кястутіс Будріс).

Під час зустрічі сторони серед обговорення інших питань обговорили збільшення інституціоналізації формату "Україна-Молдова-Румунія". Формат отримав назву "Одеський трикутник" - на честь міста, де його було створено у 2022 році.

"Зокрема, домовились призначити регіональних координаторів, які мають визначити регулярність зустрічей, розробити їхній порядок денний та чіткі спільні задачі й проєкти", - сказано у заяві.

Зустріч голів МЗС 8 серпня (МЗС України)

Зазначимо, на початку серпня Україна, Молдова та Румунія погодили створення регіонального кіберальянсу. Він допоможе країнам боротися з кіберзагрозами, які генерує російський режим.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою приїхала до Києва. Вона провела низку зустрічей та серед іншого відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яку понад рік тому атакувала Росія.

