"Одесский треугольник": у формата Украины, Румынии и Молдовы появилось название

Сибига напомнил, что между Украиной, Румынией и Молдовой уже состоялось несколько встреч на уровне лидеров и министров иностранных дел. Во встрече 8 августа в Черновцах дистанционно приняли участие также министры иностранных дел Польши (Радослав Сикорский) и Литвы (Кястутис Будрис).

Во время встречи стороны среди обсуждения других вопросов обсудили увеличение институционализации формата "Украина-Молдова-Румыния". Формат получил название "Одесский треугольник" - в честь города, где он был создан в 2022 году.

"В частности, договорились назначить региональных координаторов, которые должны определить регулярность встреч, разработать их повестку дня и четкие общие задачи и проекты", - говорится в заявлении.