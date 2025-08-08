RU

Дональд Трамп Война в Украине

"Одесский треугольник": у формата Украины, Румынии и Молдовы появилось название

Фото: главы МИД Молдовы, Украины и Румынии - Михай Попшой, Андрей Сибига, Оана Цою (МИД Украины)
Автор: Антон Корж

Украина, Румыния и Молдова выбрали официальное название для формата своей совместной работы. Его назвали "Одесским треугольником".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Сибига напомнил, что между Украиной, Румынией и Молдовой уже состоялось несколько встреч на уровне лидеров и министров иностранных дел. Во встрече 8 августа в Черновцах дистанционно приняли участие также министры иностранных дел Польши (Радослав Сикорский) и Литвы (Кястутис Будрис).

Во время встречи стороны среди обсуждения других вопросов обсудили увеличение институционализации формата "Украина-Молдова-Румыния". Формат получил название "Одесский треугольник" - в честь города, где он был создан в 2022 году.

"В частности, договорились назначить региональных координаторов, которые должны определить регулярность встреч, разработать их повестку дня и четкие общие задачи и проекты", - говорится в заявлении.

Встреча глав МИД 8 августа (МИД Украины)

 

Отметим, в начале августа Украина, Молдова и Румыния согласовали создание регионального киберальянса. Он поможет странам бороться с киберугрозами, которые генерирует российский режим.

Напомним, недавно министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою приехала в Киев. Она провела ряд встреч и среди прочего посетила детскую больницу "Охматдет", которую более года назад атаковала Россия.

