В Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла

"Вони вводяться через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що зранку в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. У низці регіонів, зокрема і в Києві, повідомляють про вибухи та роботу ППО.

Крім того, про можливі аварійні відключення світла попередили жителів Черкаської області.

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