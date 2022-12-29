В Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света

"Они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

Кроме того, о возможных аварийных отключениях света предупредили жителей Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.