У Черкаській області можливі аварійні відключення світла через загрозу обстрілів

У зв'язку із загрозою ракетних ударів на Черкащині можливі аварійні відключення світла. У всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.

"У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії", - розповів він. За його словами, енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходи задля убезпечення енергосистеми. "Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про свою безпеку!" - порадив Табурець.