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У Черкаській області можливі аварійні відключення світла через загрозу обстрілів

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Черкаси, Четвер 29 грудня 2022 08:27
У Черкаській області можливі аварійні відключення світла через загрозу обстрілів Фото: у Черкаській області можливі аварійні відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У зв'язку із загрозою ракетних ударів на Черкащині можливі аварійні відключення світла. У всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.

"У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії", - розповів він.

За його словами, енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходи задля убезпечення енергосистеми.

"Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про свою безпеку!" - порадив Табурець.

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