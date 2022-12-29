У Черкаській області можливі аварійні відключення світла через загрозу обстрілів
Фото: у Черкаській області можливі аварійні відключення світла (GettyImages)
У зв'язку із загрозою ракетних ударів на Черкащині можливі аварійні відключення світла. У всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Черкаської області Ігоря Табурця.
"У зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкаській області можливі аварійні відключення електроенергії", - розповів він.
За його словами, енергетики тримають ситуацію під контролем і вживають заходи задля убезпечення енергосистеми.
"Не ігноруйте повітряну тривогу! Подбайте про свою безпеку!" - порадив Табурець.
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