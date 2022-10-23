ua ru
Нд, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одеській, Рівненській та Хмельницькій областях відновили електропостачання, - Зеленський

Новость на русском →
Неділя 23 жовтня 2022 00:19
В Одеській, Рівненській та Хмельницькій областях відновили електропостачання, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

На частині території України, де електрика була відключена внаслідок ракетного удару ворога 22 жовтня, вже вдалося відновити енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що електрику вже частково повернули в Одеській та Хмельницькій областях.

"Рівненщина - більшість відновили, є позитивні звіти також з інших областей", - продовжив Зеленський.

Водночас він вказав, що у багатьох містах і районах відновлювальні роботи ще тривають. Місцеві органи намагаються якнайшвидше повернути людям світло.

Президент подякував енергетикам, працівникам комунальних служб і місцевого самоврядування, урядовцям і бізнесу, які допомагають у цій роботі.

"Усі разом ми зараз показуємо, що українське життя неможливо зламати. Навіть якщо ворог і може залишити нас тимчасово без світла, йому все одно ніколи не вдасться залишити нас без прагнення виправити все, полагодити й повернути до норми", - наголосив глава держави.

Також Зеленський додав, що попри темряву, життя в Україні цивілізоване, на відміну від РФ, яка вдається до терору.

Нагадаємо, президент заявив, що російські війська б'ють по енергетичній інфраструктурі України, бо нічого не можуть досягти на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
ЗСУ відбили всі атаки на Донбасі та знищили склад боєприпасів окупантів, - Генштаб
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції