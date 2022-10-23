В Одесской, Ровенской и Хмельницкой областях возобновили электроснабжение, - Зеленский

На части территории Украины, где электричество было отключено в результате ракетного удара врага 22 октября, уже удалось возобновить энергоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что электричество уже частично было возвращено в Одесской и Хмельницкой областях.

"Ровенская область - большинство восстановили, есть положительные отчеты также из других областей", - продолжил Зеленский.

В то же время он отметил, что во многих городах и районах восстановительные работы еще продолжаются. Местные органы стараются как можно быстрее вернуть людям свет.

Президент поблагодарил энергетикиков, работников коммунальных служб и местного самоуправления, чиновников и бизнес, которые помогают в этой работе.

"Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать. Даже если враг и может оставить нас временно без света, ему все равно никогда не удастся оставить нас без стремления исправить все, починить и вернуть в норму", - подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что несмотря на темноту, жизнь в Украине цивилизованная, в отличие от прибегающей к террору РФ.