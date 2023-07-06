Одеський підприємець отримав підозру за умисне ухилення від податків на 82 млн грн

Власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам оголосили підозру в умисному ухиленні від податків в особливо великому розмірі - на суму 82 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, житель Одеси придбав будівельне підприємство, призначив директорами двох підконтрольних собі осіб та залучив до реалізації податкової оборудки ще двох бухгалтерів.

Організатор схеми з 2018 по 2022 роки отримав на банківські рахунки підприємства кошти від державних та комунальних закладів за результатом виконання ремонтно-будівельних робіт, однак не відобразив в податкових деклараціях податок на додану вартість.

Такі протиправні дії спільників призвели до ненадходження до бюджету України податків на суму 82 млн гривень, які надалі були легалізовані, у тому числі шляхом придбання нерухомості.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.