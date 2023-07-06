Одеський підприємець отримав підозру за умисне ухилення від податків на 82 млн грн
Власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам оголосили підозру в умисному ухиленні від податків в особливо великому розмірі - на суму 82 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, житель Одеси придбав будівельне підприємство, призначив директорами двох підконтрольних собі осіб та залучив до реалізації податкової оборудки ще двох бухгалтерів.
Організатор схеми з 2018 по 2022 роки отримав на банківські рахунки підприємства кошти від державних та комунальних закладів за результатом виконання ремонтно-будівельних робіт, однак не відобразив в податкових деклараціях податок на додану вартість.
Такі протиправні дії спільників призвели до ненадходження до бюджету України податків на суму 82 млн гривень, які надалі були легалізовані, у тому числі шляхом придбання нерухомості.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки Україн задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні.
За даними правоохоронців, наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років. Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області.
За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 млн гривень. В разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
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