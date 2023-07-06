Викрадення понад 20 млн гривень. СБУ викрила депутата Одеської облради на ще одному злочині

Депутата Одеської облради та його дружину викрили на ще одному злочині. Встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Служба безпеки задокументувала нові корупційні злочини депутата Одеської облради та його дружини, яких раніше вже було викрито на рейдерському захопленні землі в регіоні.

Фото: СБУ викрила депутата Одеської облради (t.me/SBUkr)

За даними правоохоронців, наразі встановлено факти привласнення ними бюджетних коштів, виділених на ремонт і будівництво об’єктів комунальної та соціальної інфраструктури протягом 2017-2021 років.

Зокрема, це підряди на будівництво дитячого садка та встановлення вуличного освітлення в 11 населених пунктах Одеської області.

За весь період фігуранти завдали збитків державі на понад 24 мільйонів гривень. В разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Справа депутата Одеської облради

Нагадаємо, ми повідомляли, що 1 травня Служба безпеки викрила депутата Одеської облради та його дружину, які організували рейдерське захоплення землі біля моря.

За даними слідства, фігуранти намагались заволодіти приміщеннями АТ "Укрпошта" поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та незаконно відчужити землі сільгосппризначення загальною площею майже 280 га. При чому діяли у складі організованої злочинної групи.

Також раніше ми писали, що колишньому нардепу від забороненої ОПЗЖ Олегу Волошину, який втік до Росії, загрожує до 15 років в'язниці. Він постане перед судом за держзраду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.