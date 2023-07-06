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Одесский предприниматель получил подозрение за преднамеренное уклонение от налогов на 82 млн грн

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Одесса, Четверг 06 июля 2023 21:10
Одесский предприниматель получил подозрение за преднамеренное уклонение от налогов на 82 млн грн Фото: одесский предприниматель получил подозрение за умышленное уклонение от налогов на 82 млн грн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Владельцу одесского строительного предприятия и четырем его подельникам объявили подозрение в умышленном уклонении от налогов в особо крупном размере - на сумму 82 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, житель Одессы приобрел строительное предприятие, назначил директорами двух подконтрольных себе лиц и привлек к реализации налоговой сделки еще двух бухгалтеров.

Организатор схемы с 2018 по 2022 год получил на банковские счета предприятия средства от государственных и коммунальных учреждений по результатам выполнения ремонтно-строительных работ, однако не отразил в налоговых декларациях налог на добавленную стоимость.

Такие противоправные действия сообщников привели к непоступлению в бюджет Украины налогов на сумму 82 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы, в том числе путем приобретения недвижимости.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задокументировала новые коррупционные преступления депутата Одесского облсовета и его супруги, которые ранее уже были разоблачены на рейдерском захвате земли в регионе.

По данным правоохранителей, установлены факты присвоения ими бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов. В частности, это подряды на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.

За весь период фигуранты нанесли ущерб государству более чем на 24 млн гривен. В случае доказательства вины подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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