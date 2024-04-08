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В Одеській області зенітники збили два ворожих розвідувальники "Орлан"

Понеділок 08 квітня 2024 17:10
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В Одеській області зенітники збили два ворожих розвідувальники "Орлан" Фото: російський дрон "Орлан" ( t me milinua)
Автор: Наталія Кава

Українські військові у понеділок 8 квітня збили в Одеській області російські розвідувальні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"Упродовж дня, 8 квітня 2024 року, в Одеській області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10", - розповіли Сили оборони у своєму Telegram-каналі.

В Одеській області зенітники збили два ворожих розвідувальники &quot;Орлан&quot;

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, російські окупанти ударили ракетою "Іскандер" по припортовій інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, а також постраждала співробітниця одного з підприємств.

А вчора вдень ворог вдарив по об'єкту комунального господарства в Одеському районі. В результат чого загинула людина та було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

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