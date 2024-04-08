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В Одесской области зенитчики сбили два вражеских разведчика "Орлан"

Понедельник 08 апреля 2024 17:10
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В Одесской области зенитчики сбили два вражеских разведчика "Орлан" Фото: русский дрон "Орлан" (t me milinua)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные в понедельник 8 апреля сбили в Одесской области российские разведывательные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Сил обороны юга и командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"В течение дня, 8 апреля 2024 года, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 российских разведывательных БПЛА "Орлан-10", - рассказали Силы обороны в своем Telegram-канале.

Позже Олещук опубликовал видео, на котором показано сбивание вражеских дронов на юге Украины.

"Продолжаем уничтожать вражеские дроны на юге страны. Боевая работа ведется и днем и ночью. Неустанно", - написал он.

Ситуация в Одесской области

Напомним, российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по припортовой инфраструктуре в Одесской области. В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, а также пострадала сотрудница одного из предприятий.

А вчера днем враг ударил по объекту коммунального хозяйства в Одесском районе. В результате погиб человек и было повреждено оборудование и админздание.

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