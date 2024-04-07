РФ вдарила "Іскандером" по припортовій інфраструктурі в Одеській області: є постраждала

Російські війська вдарили ракетою, ймовірно, "Іскадер-М" по Одесі. Постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств - в неї акубаротравма", - додали військові.

"Ворог знов вдарив балістикою по Одеській області. Пізно ввечері випустив ракету, імовірно "Іскандер-М", по Одесі, спрямувавши її на припортову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси

6 квітня о 21:45 на півдні України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Згодом в Одесі прогриміли потужні вибухи.

Зазначимо, що Росія вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами в ніч проти 7 квітня. Окупанти випустили керовану авіаційну ракету Х-31 з окупованої Луганської області, балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму та 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). ППО збила всі дрони.

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