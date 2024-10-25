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В Одеській області збивають ворожі дрони-камікадзе

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одеській області під ранок 25 жовтня розпочалася бойова робота із відбиття ворожої повітряної атаки. У бік регіону рухалася група ударних безпілотників російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на представника Української добровольчої армії "Південь" та речника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука.

Про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в Одеській області стало відомо близько 05.51.

"Одещина. Йде бойова робота ППО", - написав Братчук у своєму Telegram.

Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху нової групи дронів-камікадзе противника у бік Одеської області. А прямували вони з акваторії Чорного моря.

Після цього в Одеській області оголосили повітряну тривогу.

Повітряна атака РФ по Україні у ніч проти 25 жовтня

Раніше повідомлялося, що російські окупанти ще ввечері 24 жовтня запустили по Україні дрони-камікадзе. Через загрозу атак "Шахедів" у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Робота ППО протягом ночі велася у столиці та Київській області, а також у Львівській області.

Також повідомлялося, що у Києві було чути вибухи на тлі "Шахедної" атаки.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації розповіли, що через падіння уламків збитих дронів ворога у Києві сталося загоряння у Дарницькому районі на відкритій місцевості. Й вогонь вже загасили. 

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ОдесаППОАтака дронів