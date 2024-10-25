RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Одесской области сбивают вражеские дроны-камикадзе

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одесской области под утро 25 октября началась боевая работа по отражению вражеской воздушной атаки. В сторону региона двигалась группа ударных беспилотников российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на представителя Украинской добровольческой армии "Юг" и представителя Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука.

О работе сил и средств противовоздушной обороны в Одесской области стало известно около 05:51.

"Одесская область. Идет боевая работа ПВО", - написал Братчук в своем Telegram.

Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения новой группы дронов-камикадзе противника в сторону Одесской области. А направлялись они из акватории Черного моря.

После этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушная атака РФ по Украине в ночь на 25 октября

Ранее сообщалось, что российские оккупанты еще вечером, 24 октября, запустили по Украине дроны-камикаде.  Из-за угрозы атак "Шахедов" в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Работа ПВО на протяжении ночи велась в столице и Киевской области, а также во Львовской области.

Также сообщалось, что в Киеве были слышны взрывы на фоне "Шахедной" атаки.

Позже в Киевской городской военной администрации рассказали, что из-за падения обломков сбитых дронов врага в Киеве произошло возгорание в Дарницком районе на открытой местности. И огонь уже потушили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВОАтака дронов