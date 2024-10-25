У Києві лунали вибухи на тлі дронової атаки

У Києві пролунала серія потужних вибухів під час тривоги через атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Моніторингові пабліки повідомляли про рух 1 безпілотника через Лісовий масив у напрямку Дарниці, а також про 1 дрон у районі Позняків.

Також один БпЛА рухався повз Позняки та Осокорків курсом на Українку.

О 1:26 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Усі ворожі цілі було знищено силами ППО.