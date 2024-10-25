У Києві лунали вибухи на тлі дронової атаки
У Києві пролунала серія потужних вибухів під час тривоги через атаку ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.
Моніторингові пабліки повідомляли про рух 1 безпілотника через Лісовий масив у напрямку Дарниці, а також про 1 дрон у районі Позняків.
Також один БпЛА рухався повз Позняки та Осокорків курсом на Українку.
О 1:26 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Усі ворожі цілі було знищено силами ППО.
Атака російських дронів
Ввечері у четвер, 24 жовтня, армія РФ запустила в напрямку України ударні БпЛА. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.
Згодом тривогу через наближення "Шахедів" оголосили у Києві.
У Київській області виявлені ворожі безпілотники, по них працює ППО.
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