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У Києві лунали вибухи на тлі дронової атаки

Київ, П'ятниця 25 жовтня 2024 01:26
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У Києві лунали вибухи на тлі дронової атаки Фото: у Києві лунають вибухи під час атаки ворожих БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунала серія потужних вибухів під час тривоги через атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

Моніторингові пабліки повідомляли про рух 1 безпілотника через Лісовий масив у напрямку Дарниці, а також про 1 дрон у районі Позняків.

Також один БпЛА рухався повз Позняки та Осокорків курсом на Українку.

О 1:26 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги. Усі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Атака російських дронів

Ввечері у четвер, 24 жовтня, армія РФ запустила в напрямку України ударні БпЛА. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу.

Згодом тривогу через наближення "Шахедів" оголосили у Києві.

У Київській області виявлені ворожі безпілотники, по них працює ППО.

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