В Одеській області збили два російські безпілотники

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, російські окупанти ударили ракетою "Іскандер" по припортовій інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, а також постраждала співробітниця одного з підприємств.

А вчора вдень ворог вдарив по об'єкту комунального господарства в Одеському районі. В результат чого загинула людина та було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

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