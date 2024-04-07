В Одесской области сбили два российских беспилотника

Ситуация в Одесской области

Напомним, российские оккупанты ударили ракетой "Искандер" по припортовой инфраструктуре в Одесской области. В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали, а также пострадала сотрудница одного из предприятий.

А вчера днем враг ударил по объекту коммунального хозяйства в Одесском районе. В результате погиб человек и было повреждено оборудование и админздание.

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