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В Одеській області збили два російські безпілотники

Одеса, Неділя 07 квітня 2024 17:53
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В Одеській області збили два російські безпілотники Фото: в Одеській області збили два безпілотники (t.me/milinua)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові збили в Одеській області два російські безпілотники над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

"Упродовж дня в Одеській області над акваторією Чорного моря воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні безпілотники - Supercam та Орлан-10", - розповіли Сили оборони у своєму Telegram-каналі.

В Одеській області збили два російські безпілотники

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, російські окупанти ударили ракетою "Іскандер" по припортовій інфраструктурі в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували, а також постраждала співробітниця одного з підприємств.

А вчора вдень ворог вдарив по об'єкту комунального господарства в Одеському районі. В результат чого загинула людина та було пошкоджено обладнання та адмінбудівлю.

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